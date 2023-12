Bad Kreuznach

Verkehrsunfall am 02.12.2023 in Roxheim, Hauptstraße

Am Samstag, 02. Dezember, zwischen 07:00 Uhr und 16:00 Uhr, wurde ein geparkter blauer Ford Focus in der Hauptstraße 4 in Roxheim am linken vorderen Kotflügel durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt.