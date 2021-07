Am Samstag, den 03.07.2021 gegen 14.06 Uhr ereignete sich zunächst in Münster-Sarmsheim in der Rheinstraße ein Verkehrsunfall.

Die Unfallversursacherin streifte mit ihrem PKW beim Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand Sachschaden. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern entfernte sich die Unfallverursacherin dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch Zeugen kann die Flüchtende in Bingen am Rhein in der Hitchinstraße zum Anhalten gebracht werden, die Weiterfahrt sollte nun verhindert werden. Eine der Zeuginnen öffnete die Fahrertür, beugte sich in den Fahrzeuginnenraum hinein und sprach die Fahrerin an. Die Fahrerin setzte allerdings ihren PKW wieder in Bewegung und die Zeugin stürzte zu Boden und wurde hierdurch leicht verletzt.

Letztendlich konnte die Fahrerin an der Flucht gehindert werden. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die Unfallverursacherin unter Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,92 Promille.

Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und zum Zwecke einer Blutprobenentnahme auf hiesige Dienststelle verbracht. Der Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell