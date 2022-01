Bingen, 02.01. Heilig-Kreuz-Weg, 16:00-17:30 Uhr. Bei einer Überwachung des Heilig-Kreuz-Wegs in Höhe des Kriegerdenkmals wurden insgesamt 20 Verstöße geahndet.

Bingen, 02.01., Heilig-Kreuz-Weg, 16:00-17:30 Uhr. Bei einer Überwachung des Heilig-Kreuz-Wegs in Höhe des Kriegerdenkmals wurden insgesamt 20 Verstöße geahndet. An Sonn- und Feiertagen herrscht hier ein Durchfahrtsverbot.



