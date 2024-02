Verkehrssünder erwischt

Symbolbild Foto: Oliver Berg/dpa

Der bereits polizeibekannte Fahrer, der zuletzt in Kontrollen zweimal falsche Angaben zu seiner Person machte, am heutigen Tag der Streife jedoch persönlich bekannt war und daher von der Angabe falscher Personalien absah, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stellte sich in der Kontrolle heraus, dass für das von ihm genutzte Fahrzeuge keine Haftpflichtversicherung mehr bestand. Überdies ergaben sich erneut Anzeichen auf einen Drogenkonsum, bei der Durchsuchung seiner Person konnte Amfetaminpaste aufgefunden werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, dass Fahrzeugkennzeichen entstempelt.



