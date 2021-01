Winterbach

Verkehrsprobleme im Bereich des Ellerspring bei Kreershäuschen

Am Nachmittag des 02.01.20 wurde die Polizei Bad Kreuznach zum Wanderparkplatz am Ellerspring im der Gemeinde Winterbach, OT Kreershäuschen gerufen, da dieser völlig zugeparkt sei und inzwischen Fahrzeuge auf der L108 parken würden, so dass kaum noch ein Durchkommen sei.