Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Kirn

Am Montagvormittag wurden durch die Polizeiinspektion Kirn entlang der B 41 an verschiedenen Örtlichkeiten stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt.

Hierbei konnten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet werden, u. a. 5 x Handybenutzung am Steuer und 4 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht. In einem weiteren Fall erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt wegen der fehlenden, laut Eintragung im Führerschein vorgeschriebenen Brille.



