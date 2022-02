Verkehrsgefährdung – Zeugen gesucht!

Am 04.02.2022 gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizei Bad Kreuznach ein schlangenlinienfahrender Fahrer eines blauen Opel Signum gemeldet.

Dieser habe auf der Strecke:



Gensinger Straße – Viktoriastraße – Charles-de-Gaulle-Straße – Bretzenheimer Straße (Winzenheim) – In den zehn Morgen (Bretzenheim)



mehrere Fahrzeugführer_Innen erheblich gefährdet. Im Kreisverkehr Mühlenstraße / Charles-de-Gaulle-Straße sei die Vorfahrt eines PKW missachtet worden, sodass dieser stark bremsen musste. Gleiches sei im Kreisverkehr Charles-de-Gaulle-Straße/ Im Wingert geschehen. Außerdem habe ein entgegenkommender PKW zwischen KH-Winzenheim und Bretzenheim abbremsen und ausweichen müssen, um eine Kollision mit dem Verantwortlichen abzuwenden. Glücklicherweise wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt und kein Sachschaden verursacht.



Der 75-jährige Fahrzeugführer aus KH-Winzenheim konnte samt Fahrzeug auf einem Discounterparkplatz in Bretzenheim festgestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer konnten keine Hinweise auf eine Alkohol-/Betäubungsmittelbeeinflussung gewonnen werden. Jedoch fühlte sich der Fahrer nicht gut und schien augenscheinlich fahruntüchtig zu sein. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



Es wird dringend nach Zeugen und Gefährdeten gesucht. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach melden.



