Bärenbach

Verkehrsgefährdung beim Überholen – Zeugen gesucht

Am späten Mittwochabend wurde gegen 23:30 Uhr ein grauer Opel Meriva mit BIR-Kennzeichen, welcher die B 41 aus Richtung Kirn kommend in Richtung Idar-Oberstein befuhr, von einem noch unbekannten Pkw kurz vor der Abfahrt Bärenbach am Ende des in dieser Fahrtrichtung zweispurigen Fahrbahnverlaufs verbotswidrig überholt.