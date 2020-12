Archivierter Artikel vom 13.10.2020, 18:50 Uhr

Bad Kreuznach

Verkehrsdirektion Mainz und Polizeidirektion Bad Kreuznach kontrollierten gemeinsam Lastkraftwagen

Am 12.10.20 zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr kontrollierten Kräfte der Verkehrsdirektion Mainz und der Polizeidirektion Bad Kreuznach gemeinsam Lkw in der Karl-Förster-Straße in Bad Kreuznach.