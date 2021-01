Niederheimbach

Verkehrsbeeinträchtigungen durch unbekannte Geruchsentwicklung

Am Nachmittag des 29.01.2021 wird eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße in Niederheimbach zunächst auf das akustische Signal ihres CO2-Melders und kurz darauf auf eine unklare Rauchentwicklung in ihrer Wohnung aufmerksam.