Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots). Bingen, 07.03., Mainzer Straße, 15:13 Uhr. Eine unsicher wirkende Anruferin wurde auf einem am Yachthafen abgestellten Audi A3 aufmerksam. An dessen offener Fahrertür lehnte ein junger Mann, welcher ganz offensichtlich stark angetrunken war. Sie befürchtete, dass dieser bald einsteigen und losfahren wolle. Die Streifenbeamten konnten den Mann noch wie beschrieben antreffen. Kurz darauf kam die nüchterne Freundin des Mannes hinzu und übernahm das Fahren.



