verhältnismäßig ruhige Silvesternacht für die Polizei in Bad Kreuznach

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

Neben Streitigkeiten zwischen meist alkoholisierten Bürgern hielten hauptsächlich kleinere Brände (davon zwei abgebrannte PKW im Ortsteil Bad Münster-Ebernburg) die Beamten in Atem. Witterungsbedingt waren offenbar weniger Menschen als üblich im öffentlichen Raum unterwegs und es wurde überwiegend friedlich gefeiert. Auch am Neujahrsmorgen wurden bis zum Mitteilungszeitpunkt keine größeren polizeilich relevanten Sachverhalte angezeigt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811101

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell