29.09.2020

Am 29.09.2020, gegen 20.00 Uhr fiel einer Polizeistreife in Bad Sobernheim auf dem REWE-Parkplatz in der Kapellenstraße, der Fahrer eines Kraftrades auf, welcher augenscheinlich beim Erblicken der Streife wendete und in Richtung Kreisel Poststraße und schließlich in Richtung Bahnhof flüchtete.





An der Einmündung zur Igelsbachstraße bog er in Richtung Marktplatz ab und missachtete hier bereits die nach vorne gerichtete Leuchtschrift „Stopp Polizei“ mit dem dazu eingeschalteten Blaulicht und Martinhorn. Er beschleunigte erneut deutlich.



In Höhe des Marktplatzes wollte er offenbar nach rechts und weiter über den Marktplatz flüchten. Hier übersah er jedoch eine hohe Stufe, welche er im spitzen Winkel überfahren wollte. Dadurch verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam schließlich zu Fall. Dann versuchte der Fahrer sein Fahrzeug aufzurichten und wieder aufzusteigen. Noch bevor er seine Flucht fortsetzen konnte, wurde er von den herbeigeeilten Beamten durch Festhalten daran gehindert.



Im Rahmen der Anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 15jährige Fahrer des Kleinkraftrades (bis 50 km/h) nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist. Darüber hinaus ist das Kleinkraftrad nicht versichert. Um nicht aufzufallen wurden von dem 15jährigen ungültige Versicherungskennzeichen aus dem Verkehrsjahr 2017 montiert.



Der Jugendliche wurde bei seinem Sturz leicht verletzt. Am Kleinkraftrad entstand leichter Sachschaden. Die Eltern wurden von der Polizei verständigt und holten ihren Sohn noch an der Unfallstelle ab.



Gegen den 15jährigen wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt.



