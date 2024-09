Bingen

Verfolgungsfahrt mit E-Scooter

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am frühen Montagabend den 23.09.2024 gegen 17:45 Uhr leistete sich ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Hitchinstraße in Bingen eine Verfolgungsfahrt mit Beamten der Polizeiinspektion Bingen.