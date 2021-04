Verfolgung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss

Bingen (ots). Trechtingshausen, B9, 23.04., 04:45 – 04:51 Uhr. Ein Streifenwagen fuhr auf der B9 in Richtung Niederheimbach, als man beschloss, den vorausfahrenden und bekannten Opel Corsa zu kontrollieren. Plötzlich bog das Fahrzeug ab, umfuhr die Volksbank und anschließend über die B9 in die Sooneckstraße. Der Fahrer beschleunigte zunehmend und raste bis zur Kreuzung Paradies/Morgenbachtal, um anschließend wieder auf die B9 zurück zu fahren. Nach der Einmündung zur B9 fuhr der Corsa mit Vollgas durch Niederheimbach und Rheindiebach zur K27 Richtung Oberdiebach. Hier gab der Fahrer auf und blieb stehen. Der 37-Jährige war nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis, die ihm wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss entzogen worden war. Auch jetzt stand er wieder unter Drogeneinwirkung. Er wurde zur Wache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Beschuldigte auf der Flucht, kurz vor der Einmündung Morgenbachtal, die rechte Leitplanke gestreifte hatte, wodurch Sachschaden entstand.



