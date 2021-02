Verdächtige Person

Bingen (ots). Gensingen, 16.02., Am Wiesbach, 10:18-13:25 Uhr. Anrufer meldeten bettelnde Personen. Diese waren nicht aggressiv, gingen aber unter Vorhalten eines handgeschriebenen Zettels von Haus zu Haus. Sie wurden beschrieben als männlich, ca. 30 Jahre, 180 cm groß, mit Jeans und Mütze. Es wurden nochmals zwei männliche Bettler in Sprendlingen im Bereich der Schillerstraße gemeldet; sowie später am Mittag in Grolsheim. Leider konnten diese von der Streife nicht ausfindig gemacht werden. Wer noch etwas zu diesen verdächtigen Personen sagen kann, bitte melden.



