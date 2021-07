Vandalismus am Sportplatz in Hennweiler; Zeugen gesucht!

In der Nacht vom 19.07.2021 auf den 20.07.2021 kam es am Sportgelände in Hennweiler zu mehreren Straftaten.

Bis dato unbekannte Täter verbogen den sportplatzumfriedenden Maschendrahtzaun und gelangten so auf das Gelände. Hier entwendeten sie dann zwei Kisten Bier. Besagte Kisten konnten, teilweise geleert, am angrenzenden Freizeitgelände wieder aufgefunden werden. Ferner war, vermutlich durch dieselben Täter, ein vor Ort errichteter Pavillon mit Graffiti verschmutzt worden. Eine Spurensuche mit DNA-Abrieb wurde durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell