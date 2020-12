Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 19:40 Uhr

Monzingen, Soonwaldstraße

Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 04.09.2020 gegen 17.30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Monzingen in der Soonwaldstraße festgestellt, dass die an dem PKW Audi montierten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren, sondern von einem anderen Auto stammten.