Archivierter Artikel vom 06.10.2020, 03:40 Uhr

Am Montag kontrollierte eine Polizeistreife in der Ortsdurchfahrt von Martinstein gegen 23:55 Uhr den 39-jährigen Fahrer eines BMW, der die B 41 aus Richtung Kirn kommend befuhr.

Bei dem Mann wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt, welche auf eine aktuelle Drogeneinwirkung hindeuteten. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Wirkstoffe Amfetamin, Metamfetamin und THC. Zudem hatte der 39-Jährige eine nicht unerhebliche Menge an Amfetamin bei sich. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutprobe angeordnet. Der BMW-Fahrer wird sich in einem Straf- sowie einem Bußgeldverfahren verantworten und mit einem empfindlichen Fahrverbot rechnen müssen.



