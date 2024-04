Bingen

Unter Drogeneinfluss und ohne Versicherung unterwegs

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Carsten Rehder/dpa

Am Abend des 22.04.2024 kontrollierten Beamte der PI Bingen gegen 20 Uhr einen 20-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Ortslage Bingen-Dromersheim, da an dessen E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war.