Ungehaltener Verkehrsteilnehmer mit schmerzlichem Ende- Zeugen gesucht!

Bingen / BAB60 (ots). Am 21.11.2023 in der Zeit zwischen 16:00-17:00 Uhr kam es zunächst auf der Autobahn 60 von Mainz kommend in Fahrtrichtung Bingen zu einer Nötigung im Straßenverkehr durch einen schwarzen VW-Golf 3 Fahrer.

Der Geschädigte fuhr einen silbernen Mercedes-Kombi. Im weiteren Verlauf fuhr der Golf-Fahrer dem Mercedes-Fahrer an der Abfahrt Bingen-Ost hinterher und befand sich an der roten Ampel einige Fahrzeuge hinter dem wartenden Mercedes. Der Golf-Fahrer stieg daraufhin aus und spuckte dem Mercedes-Fahrer durch die offene Scheibe ins Gesicht. Weiterhin schlug und trat er gegen den Mercedes, woraufhin der Mercedes- Fahrer ausstieg. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, wodurch der Mercedes-Fahrer durch einen Schlag leicht verletzt wurde. Der Golf-Fahrer stieg im Anschluss in sein Fahrzeug und fuhr davon.



Aufgrund der roten Ampel und dem Berufsverkehr ist davon auszugehen, dass der Vorfall von anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet wurde. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen zu melden.



