Unfallzeugen gesucht! – Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW auf der B 41 in Höhe der Abfahrt nach Rüdesheim in Fahrtrichtung Waldböckelheim

B 41 Fahrtrichtung Waldböckelheim in Höhe der Abfahrt Rüdesheim (ots) – Am Mittwoch, den 23.02.2022 gegen 07 Uhr ereignete sich auf der B 41 in Fahrtrichtung Waldböckelheim in Höhe der Abfahrt nach Rüdesheim ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW.