Unfallflucht vom frühen Samstagmorgen geklärt

Am heutigen Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 55 Jähriger PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Kirschrother Straße in Meddersheim in Richtung Kirschroth.

Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte er dann mit einem dortig geparkten Fahrzeug.

Das geparkte Fahrzeug wurde durch den Zusammenprall stark beschädigt und zudem an das angrenzende Wohnhaus geschleudert.

Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach einer eingeleiteten Fahndung konnte das Unfallbeteiligte Fahrzeug des Unfallverursachers in Kirschroth aufgefunden werden. Auch der Fahrer selber konnte in der Nähe fußläufig angetroffen und identifiziert werden.

Dem Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und dem Wohnhaus beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro.



