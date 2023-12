Unfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Symbolbild Foto: dpa





Zehn Minuten nach Meldungseingang wurde der Unfallwagen in der Bahnhofstraße auf einem abseits gelegenen Bereich eines Kundenparkplatzes durch die Polizei aufgefunden. Die Kennzeichen waren zwecks Verschleierung demontiert und in dem unverschlossenen Kofferraum abgelegt worden.



Während der Überprüfung des Fahrzeuges wurden dann zwei Männer entdeckt, welche sich in einem Gebüsch versteckten. Hierbei handelte es sich um zwei stark betrunkene moldawische Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Die Fahrereigenschaft konnte geklärt und der Fahrer einer Blutprobenentnahme zugeführt werden. Neben der Sicherstellung des Fahrzeuges wurde der Führerschein eingezogen und eine Sicherheitsleistung erhoben.



Die Untersuchung der auf der Industriestraße gelegenen Unfallstelle ergab einen Schaden am dortigen Brückengeländer in Höhe von circa 5000 Euro.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell