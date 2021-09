Kirn, Niederberg

Unfallflucht schnell geklärt

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte eine PKW-Fahrerin in Kirn beim Vorbeifahren den Seitenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKWs nahezu vollständig und entfernte sich daraufhin verbotenerweise mit ihrem PKW von der Örtlichkeit.