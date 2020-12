Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 12:00 Uhr

Rüdesheim/Nahe

Unfallflucht in der Straße Im Wiesengrunde

Am 21.08.20, zwischen 09:50 Uhr und 14:45 Uhr, wurde ein geparkter weißer PKW Skoda Kamiq in der Straße Im Wiesengrunde in Rüdesheim im Frontbereich (Motorhaube, Stoßstange) beschädigt.