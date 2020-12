Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 08:20 Uhr

Hargesheim

Unfallflucht in der Schulstraße

Am 03.11.2020, zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr, wurde ein geparkter silberner Mercedes-Benz C180 mit BIR-Kennzeichen in der Schulstraße in Hargesheim durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt.