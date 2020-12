Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 08:30 Uhr

Sponheim

Unfallflucht in der Rathausstraße

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 05.08.20, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 06.08.20, 08:00 Uhr, wurde in der Rathausstraße in Sponheim ein geparkter schwarzer Mercedes-Benz an der linken hinteren Seite (Rücklicht/Karosserie) von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt.