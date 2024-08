Bingen

Unfallflucht in Bingen-Dietersheim

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In der Nacht von Samstag, 24.08.2024, auf Sonntag, 25.08.2024, wurde in der Gordianusstraße in Bingen-Dientersheim ein Verkehrsschild durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.