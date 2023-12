Im Zeitraum von Mittwoch 20.12. bis Freitag 22.12. kam es zu einer Unfallflucht im Berger Weg in Merxheim.

Hierbei ist vermutlich ein bisher unbekannter Kraftfahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen eine dortige Mauer eines Wohnanwesens gefahren.

Daraufhin entfernte er sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden an der Mauer dürfte sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich belaufen.

Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560.



