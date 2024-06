Unfallflucht auf Kyrburgparkplatz

Anzeige



Dies geschah vermutlich beim Rangieren in oder aus der daneben liegenden Parklücke.

Der Unfallschuldige entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle.

Am PKW der Geschädigten entstand dabei Sachschaden an der Beifahrertür im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Bei Hinweisen zu diesem Verkehrsunfall erbitten wir Nachricht an die PI Kirn unter Tel.: 06752/1560



