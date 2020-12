Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:08 Uhr

Bad Münster am Stein Ebernburg (ots) – Am Dienstag, 07.07. 20, gegen 07:05 Uhr, touchierte ein grüner LKW mit Anhänger einen entgegenkommenden blauen Fiat Doblo und beschädigte diesen am Außenspiegel.

Bad Münster am Stein Ebernburg (ots) – Am Dienstag, 07.07.20, gegen 07:05 Uhr, touchierte ein grüner LKW mit Anhänger einen entgegenkommenden blauen Fiat Doblo und beschädigte diesen am Außenspiegel. Der LKW mit Anhänger (Bretteraufbau mit weißem Schriftzug) setzte seine Fahrt unerlaubt auf der B48 in Richtung Altenbamberg fort. Hinweise zu dem Unfallverursacher an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 92000-215

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell