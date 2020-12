Archivierter Artikel vom 27.07.2020, 14:00 Uhr

Unfallflucht auf der B48 zwischen Altenbamberg und Bad Münster

Bad Münster am Stein Ebernburg (ots) – Am Dienstag, 07.07.20, gegen 07:05 Uhr, touchierte ein grüner LKW mit Anhänger einen entgegenkommenden blauen Fiat Doblo und beschädigte diesen am Außenspiegel.