Archivierter Artikel vom 18.08.2020, 08:10 Uhr

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß der Fahrzeuge. Während am PKW nur das Kennzeichen eingedrückt war, fand sich am Transporter kein Schaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme zeigten sich bei der 28 jährigen Transporterfahrerin Anzeichen, die auf Drogenkonsum deuteten. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht, so dass der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell