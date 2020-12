Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 11:50 Uhr

Bad Kreuznach

Unfall zwischen Radfahrerin und Auto

Am Mittwoch, 18.11.20, 07:40 Uhr, kam es in der Straße Heidenmauer, in Höhe Sophie-Sondhelm-Schule, in Bad Kreuznach zu einem Zusammenstoß zwischen einer jungen Radfahrerin und einem Auto.