Unfall zwischen LKW und PKW; Unfallbeteiligte gesucht!

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 52-jähriger Jeckenbacher Zeuge des Zusammenstoßes geworden. Ein 32-jähriger LKW-Fahrer, welcher Eisenträger geladen hatte, befuhr die L376 aus Richtung Meddersheim kommend in Fahrtrichtung Bärweiler. In der letzten Linkskurve kollidierte das LKW-Gespann seitlich mit einem entgegenkommenden, blauen BMW X3. Nach dem Zusammenstoß setzte der LKW-Fahrer ungehindert seine Fahrt über Bärweiler in Richtung Hundsbach fort.

In Höhe der „Lochmühle“ an der Einmündung L375/L182 musste der flüchtende Fahrer zudem mehrmals rangieren, um auf die L182 einfahren zu können. Hierbei verursachte der LKW einen Sachschaden an der Asphaltdecke.

Als es der Polizei gelungen war, den Fahrer ausfindig zu machen, wies dieser jegliche Vorwürfe von sich.



Weitere Zeugen, insbesondere die Fahrerin des unfallbeteiligten BMW, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.



