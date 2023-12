Unfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht

315c MüSa, Bingen Foto: Polizeiinspektion Bingen



Zu genannter Zeit wurde die 53-Jährige durch eine Rettungswagenbesatzung zunächst in der Talstraße in Münster-Sarmsheim beobachtet, wie diese dort mit ihrem Fahrzeug aus einer Grundstückausfahrt ausfährt und am gegenüberliegenden Anwesen eine Mauer beschädigt. Als die Fahrerin ihre Fahrt unbeirrt fortsetzt, nimmt die Besatzung des Rettungsdienst im RTW die Verfolgung auf und informiert parallel die Polizei.

Im Rahmen der Nachfahrt über die Talstraße, B 48 bis hin zur Hitchinstraße in Bingen OT Büdesheim mit eingeschalteten Sondersignalen kann weiterhin beobachtet werden, wie die 53-jährige Fahrerin in Höhe der Kläranlage zwischen Münster-Sarmsheim und Bingen OT Büdesheim ein entgegenkommendes Fahrzeug touchiert.

Auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hitchinstraße kann die Fahrerin schließlich gestoppt werden.

Bei Kontaktaufnahme mit der Frau durch den Rettungsdienst wirkt die Dame desorientiert und kann nur unzusammenhängende Angaben machen, weswegen diese durch den Rettungsdienst medizinisch untersucht wird.

Die hinzukommenden Polizeikräfte überprüfen vor Ort die Fahrtüchtigkeit der 53-jährigen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt vor Ort eine Wert von über 2 Promille.

Insgesamt verursacht die 53-Jährige mit ihrem Streifzug einen Sachschaden von knapp 10.000 Euro.

Gegen die 53-Jährige aus Münster-Sarmsheim wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.



