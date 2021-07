Die Fahrerin verlangsamte ihr Fahrzeug, setzte den Fahrtrichtungsanzeige, um in einen Feldweg abzubiegen. Ein nachfolgender PKW setzte zum Überholen an; es kam zum Zusammenstoß. Die 28-jähige klagte über Schmerzen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.



