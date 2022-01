Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fußgängerin eine Verletzung am Knöchel zuzog und aufgrund dieser in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell