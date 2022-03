Unfall mit Verletzten

Am Stoppschild hielt das erste Fahrzeug an. Beim Anfahren „würgte“ der Fahrer seinen PKW ab, so dass der Fahrer des dahinter haltenden Fahrzeuges an diesem vorbeifuhr und in die Ober-Hilbersheimer einbog. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Ober-Hilbersheimer Straße fahrenden PKW´s.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 69 jährige Verursacher leicht verletzt wurde.



