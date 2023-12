Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Symbolbild Foto: dpa

Hierbei befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die K 32 aus Richtung des Naturschutzgebiets „Im Waldwinkel“ kommend in Richtung der Ortslage Dörrebach. In einer Rechtskurve verlor ein 37-Jähiger ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er stürzte. Infolge der medizinischen Versorgung musste die K 32 kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden, um einem Rettungshubschrauber die Landung zu ermöglichen. Der 37-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen dürften nach aktuellem Stand jedoch nicht schwerwiegend sein.



