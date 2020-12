Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 10:10 Uhr

Bad Kreuznach

Unfall mit Taxi und Radfahrerin

Am Montag, 16.11.20, 12:07 Uhr, kam es an der Einmündung Beinde/Schildergasse in Bad Kreuznach zu einem Unfall zwischen einem Taxi und einer Radfahrerin.