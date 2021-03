Unfall mit schwerverletzter Person

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 59-jähriger slowakischer Fahrer mit seinem LKW die L 400 aus Richtung Autohof kommend mit dem Ziel, auf die A61 aufzufahren. Da dem Fahrer die neue Kreiselanbindung zur A 61 nicht bekannt war, fuhr er auf der L 400 weiter in Richtung Gensingen und wollte die frühere Auffahrt zur A 61 nutzen.

Er erkannte, dass dies nicht möglich war. Alsdann versuchte er die Auffahrtspur zur A 61 aus Richtung Badenheim kommend zu nutzen. Dies gelang nicht in einem Zug, so dass er rangieren musste. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 77-Jähriger mit seinem PKW die L 400 aus Richtung Badenheim kommend und prallte in den auf der Fahrbahn querstehenden Auflieger. Der 77-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Seitens der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter für die Unfallrekonstruktion beauftragt. Die L 400 ist in diesem Teilbereich nach wie vor voll gesperrt.



