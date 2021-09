Unfall mit drei Leichtverletzten

Gemarkung Bingen-Büdesheim, B9 (ots) – 21.09.2021, 14:58 Uhr Ein 24 jähriger befuhr mit seinem PKW die B9 (frühere B50) in Fahrtrichtung Gensingen.

Aus bisher unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Das Fahrzeug des 24 jährigen geriet alsdann ins Schleudern und stieß gegen einen weiteren PKW, der in Richtung Bingen unterwegs war.

Alle Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die komplette Fahrbahn gesperrt werden.



