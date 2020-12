Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 21:30 Uhr

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr befährt der 18-jährige Unfallverursacher mit seinem PKW die Rheinstraße von der Alzeyer Straße kommend in Richtung Kreuzung Rheinstraße / Mannheimer Straße.

Ein 32-jähriger Fahrer befährt mit seinem PKW und einer 27-jährigen Beifahrerin die Rheinstraße aus entgegengesetzter Fahrtrichtung ebenfalls in Richtung Kreuzung. Eine 52-jährige Fahrerin befährt mit ihrem Pkw die Mannheimer Straße von der Ringstraße kommend in Richtung Kreuzung. Die 52-jährige ist vorfahrtsberechtigt aufgrund entsprechender Beschilderung. Der 18-jährige und 32-jährige sind jeweils wartepflichtig. Der 32-jährige Fahrer kommt der Wartepflicht nach. Der 18-jährige Verursacher übersieht das Stopp-Schild und nimmt der vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Fahrerin die Vorfahrt. Es kommt zur Kollision, bei der die Fahrzeuge aufeinander aufgeschoben werden. An den PKW von des Verursachers und der 52-jährigen Fahrerin lösen die Airbags aus und es jeweils entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Am PKW des 32-jährigen Fahrers entsteht leichter Sachschaden an der linken Fahrzeugfront. Der 18-jährige Verursacher und die 52-jährige Unfallbeteiligte werden hauptsächlich durch das Auslösen der Airbags leichtverletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers und der 52-jährigen sind nicht länger fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Hierfür musste der Kreuzungsbereich für ca. 15 Minuten gesperrt werden. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.



