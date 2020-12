Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 09:10 Uhr

Waldalgesheim

Unfall mit Alkohol am Steuer

Sonntag, 04.10.2020. 00:35 Uhr Am frühen Sonntagmorgen kam ein Auto in der Oberstraße in Waldalgesheim in Richtung Wochenendgebiet von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Leitpfosten.