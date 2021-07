Unfall auf Radweg aufgrund übermäßigem Alkoholkonsum

Am Samstag dem 10.07.2021 gegen 18:50 befährt ein 60 Jähriger Radfahrer den Radweg zwischen Monzingen und Nußbaum entlang der B 41. Hier kommt er zu Fall und bleibt leicht verletzt neben dem Radweg liegen, wo er von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gefunden wird.

Monzingen (ots). Am Samstag dem 10.07.2021 gegen 18:50 befährt ein 60 Jähriger Radfahrer den Radweg zwischen Monzingen und Nußbaum entlang der B 41.

Hier kommt er zu Fall und bleibt leicht verletzt neben dem Radweg liegen, wo er von einem aufmerksamen Verkehrsteilnehmer gefunden wird.

Dieser verständigt Rettung und Polizei.

Durch die Polizeibeamten kann deutlicher Alkoholgeruch bei dem Radfahrer festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,32 Promille.

Dem Radfahrer wird noch vor Ort eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt.

Der Radfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.



