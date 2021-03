Unfall auf der Landstraße: Kollision verläuft glimpflich

Gem. Seesbach, L230 (ots) – Am Freitag, den 12.03.2021 kam es gegen 14:00 Uhr auf der L230 in der Gemarkung Seesbach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Opelfahrern.



In Richtung Seesbach unterwegs wollte der 27-jährige Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen, als sich von hinten der 21-jährige Unfallverursacher näherte.

Hierbei übersah der 21 Jährige das beabsichtigte Manöver und leitete den Überholvorgang ein. Glücklicherweise streifte der Überholende den abbiegenden 27-Jährigen nur leicht im Frontbereich und wich anschließend nach links in die Böschung aus, wo er auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich liegen dürfte. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Jedoch wurde gegen beide Unfallbeteiligten ein Bußgeldverfahren eingeleitet.



