Unerlaubtes Fahrrad unter Drogeneinfluss bewegt

Am 26.02.24 gegen 17:45 Uhr stellte eine Streife der Polizei Bingen in der Binger Innenstadt den Fahrer eines E-Bikes fest, welcher sich ohne in die Pedale zu treten fortbewegte.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Einem ersten Kontrollversuch entging der Fahrer mit Hilfe von im Brunnenweg aufgestellten Verkehrspollern welche der Streife verunmöglichten dem Radfahrer zu folgen. Der Fahrer konnte kurz darauf jedoch in der Saarlandstraße erneut erblickt werden. Die Streife folgte dem Fahrer nun bis in die Wilhelmstraße und versuchte den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Erst als sich die Beamten dem Radfahrer in den Weg stellten und diesen an seiner Jacke fassten, ließ dieser von weiteren Fluchtversuchen ab. Bei der Kontrolle des Rads stellte sich heraus, dass dieses eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 50km/h erreicht, ohne das der Fahrzeugnutzer hierzu Muskelkraft anwenden muss. Das hierdurch fahrerlaubnispflichtige Fahrrad unterliegt zudem auch der Versicherungspflicht. Beide Voraussetzungen konnte der 41-jährige Fahrer nicht erfüllen. Vielmehr ergaben sich bei der Kontrolle deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum, was der Fahrer auch einräumte. Das E-Bike wurde sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell