Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 19:50 Uhr

Am 30.09.2020 kam es in dem Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 16:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Übergasse in Kirn.

In diesem Zeitraum parkte ein silberner Toyota auf dem Parkplatz des Emporium Outlets. Gegen 16:15 Uhr wurde an dem abgestellten Fahrzeug ein nicht unerheblicher Schaden am vorderen linken Kotflügel festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 3000 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf die Tat oder Täter geben können mögen sich bitte bei der Polizei in Kirn melden.



